Детская железная дорога в Челябинске начнет свою работу 1 мая

2024-04-26 09:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1 мая 2024 года Челябинская детская железная дорога, расположенная в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, начнет юбилейный 75 летний сезон пассажирских перевозок. Первый рейс состоится в 10:26 по местному времени от станции Солнечная.

В этом году практику на Челябинской детской железной дороге пройдут более 800 юных железнодорожников. Прежде чем приступить к пассажирским перевозкам, дети получили теоретические знания о профессиях железнодорожного транспорта: организации движения поездов, работе локомотивного и вагонного хозяйств, хозяйств пути, связи, централизации и блокировки, прошли теоретические курсы по технике безопасности при нахождении на железнодорожных путях и охране труда. Ребята попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников и бригадира пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, ревизоров, диктора и других железнодорожных профессий.

На Детской железной дороге Челябинска для обслуживания пассажиров будут задействованы 2 состава: «Южноуралец» и «Юность», а также 2 тепловоза серии ТУ-7А.

До начала перевозок малые магистрали проходят тщательную подготовку, в которой задействованы работники многих структурных подразделений. Для этого железнодорожники ремонтируют тепловозы и пассажирские вагоны, проверяют средства связи на станциях, устройства сигнализации, централизации и блокировки. Готовится путевая инфраструктура, обследуется состояние железнодорожных переездов, проводится ремонт фасадов павильонов, платформ и навесов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

