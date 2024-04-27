В майские праздники скорый поезд Томск – Новосибирск увеличит периодичность курсирования

15:20

Скорый поезд № 869/870 сообщением Томск-2 – Новосибирск-Главный увеличит периодичность курсирования в связи с повышением спроса на поездки в период майских праздников. Пассажиры смогут совершить дополнительные поездки 29 и 30 апреля, а также 1 и 9 мая.

Отправление со станции Томск-2 – в 06:35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный – в 11:27. В обратном направлении со станции Новосибирск-Главный отправление – в 17:30, прибытие на станцию Томск-2 – в 22:13. Время указано местное.

Напомним: поезд курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Для пассажиров доступны вагоны двух классов обслуживания.

Узнать более подробную информацию о расписании движения скорого поезда и купить билеты можно в мобильном приложении «РЖД пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также в железнодорожных кассах за 10 суток до отправления, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.