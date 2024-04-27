Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На остановочной платформе Монолитная в Новосибирской области открылся новый зал ожидания

2024-04-27 15:13
27 апреля на платформе Монолитная Западно-Сибирской железной дороги в Искитиме Новосибирской области состоялась презентация обновленного зала ожидания для пассажиров. Раньше пассажиры ожидали прибытия электропоездов в открытом помещении, построенном в 1986 году. Новый павильон – утепленное здание, в котором есть зал ожидания, билетные кассы и автоматы, в которых можно оформить билет на электропоезд.

Пассажиропоток на о. п. Монолитная в среднем в сутки составляет 1500 человек. Через остановочный пункт курсируют 6 пар пригородных поездов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

