28, 29 и 30 апреля в сообщении Калининград ­– Зеленоградск будут курсировать 6 дополнительных пригородных поездов

2024-04-27 15:09
28, 29 и 30 апреля в связи с благоприятным прогнозом погоды на Зеленоградском направлении КЖД дополнительно к действующему расписанию назначаются 6 пригородных поездов.

С Южного вокзала «Ласточки» будут отправляться в 09:38, 15:14 и 21:00, из Зеленоградска – в 10:30, 16:33 и 21:55.

В пути следования предусмотрены остановки на Северном вокзале и станции Кутузово-Новое.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на информационных стендах станций и остановочных пунктов, официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

