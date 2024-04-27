В майские праздники на Свердловской железной дороге будут курсировать дополнительные электрички «выходного дня»

14:30

В связи с общероссийскими выходными и праздничными днями в мае временно изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов на СвЖД.

В Свердловской области назначены дополнительные рейсы электричек, которые курсируют только по выходным дням:

скорый поезд «Финист» № 7077/7078 Екатеринбург – Верхотурье – Екатеринбург, удобный для однодневных туристических поездок в духовную столицу Урала, совершит дополнительные рейсы 29 и 30 апреля, 1, 9 и 10 мая. Отправление из Екатеринбурга – в 06:53, из Верхотурья – в 17:44 (время местное);

дополнительный «субботний» поезд № 7082 Екатеринбург – Каменск-Уральский будет курсировать 28 апреля и 9 мая (вместо рейсов 27 апреля и 11 мая). Отправление из Екатеринбурга – в 09:50;

пригородные поезда «Орлан» № 7007 Челябинск – Екатеринбург (отправление в 13:38) и № 7028 Екатеринбург – Челябинск (отправление в 11:10) совершат дополнительные рейсы 30 апреля, 1, 2, 7, 8 и 9 мая.

Также с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая назначены дополнительные рейсы «выходных» электричек из Екатеринбурга в Мурзинку, Нижний Тагил и Полевской и отменены электрички, курсирующие только по рабочим дням.

Кроме того, в связи с дополнительными выходными днями порядок курсирования некоторых скорых пригородных поездов «Финист» из Екатеринбурга в направлении Шали, Кузино, Карпинска и Серова изменится в период с 27 апреля по 12 мая.

Просим пассажиров при планировании поездки уточнять расписание. Это можно сделать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях. Продажа билетов на пригородные поезда начинается за 10 суток, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.