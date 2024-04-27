В майские праздники на Свердловской железной дороге будут курсировать дополнительные электрички «выходного дня»

В связи с общероссийскими выходными и праздничными днями в мае временно изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов на СвЖД.
В Свердловской области назначены дополнительные рейсы электричек, которые курсируют только по выходным дням:
Также с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая назначены дополнительные рейсы «выходных» электричек из Екатеринбурга в Мурзинку, Нижний Тагил и Полевской и отменены электрички, курсирующие только по рабочим дням.
Кроме того, в связи с дополнительными выходными днями порядок курсирования некоторых скорых пригородных поездов «Финист» из Екатеринбурга в направлении Шали, Кузино, Карпинска и Серова изменится в период с 27 апреля по 12 мая.
Просим пассажиров при планировании поездки уточнять расписание. Это можно сделать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте перевозчика – АО «Свердловская пригородная компания», а также на станциях. Продажа билетов на пригородные поезда начинается за 10 суток, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.