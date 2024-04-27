Детская железная дорога в Екатеринбурге переходит на летний график

10:27

Свердловская детская железная дорога (ДЖД) в парке Маяковского в Екатеринбурге переходит на летний график. С 1 мая до 30 сентября поезда будут курсировать ежедневно. Время отправления первого поезда со станции Екатеринбург-Детский – в 11:00, последнего – в 18:28 в будни, в 20:27 – в выходные и праздничные дни. Рейсы будут выполняться каждый час.

К летнему сезону подготовлен парк подвижного состава малой магистрали: 3 тепловоза и 9 пассажирских вагонов, в том числе 3 отреставрированных ретровагона серии 3Aw Pafawag. Вся техника прошла сезонное техническое обслуживание, тщательную мойку кузовов, генеральную уборку салонов. Проведен комиссионный осмотр инфраструктуры: путевого и станционного хозяйства, систем управления движением поездов.

К 9 Мая из экспонатов Музея узкоколейных железных дорог на ДЖД будет сформирован стилизованный «Эшелон Победы», состоящий из крытого вагона-теплушки, платформы и настоящего паровоза Гр-318. В День Победы украшенный к празднику ретросостав будет выставлен у перрона станции Екатеринбург-Детский.

Напомним: Музей узкоколейных железных дорог, действующий на базе малой магистрали, – уникальный центр сохранения исторического наследия «узкоколеек» (линий с шириной колеи 750 мм). В настоящее время на открытой выставочной площадке в парке Маяковского представлено более 50 образцов техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения. Несколько экспонатов имеют официальный статус памятников науки и техники РФ.

В здании старого вокзала ДЖД (станция Центральная) можно увидеть масштабные модели подвижного состава, действующие макеты железнодорожных станций и сооружений, коллекции подстаканников, знаков отличия и сувенирных значков. В преддверии 79 годовщины Победы в Великой Отечественной войне там откроется выставка советских агитационных плакатов, а также будет оформлена тематическая фотозона, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.