Расписание пригородных поездов на маршруте Чкаловск – Калининград изменится со 2 мая

2024-04-27 10:12
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Со 2 мая на Калининградской железной дороге изменится порядок и расписание движения некоторых внутригородских поездов, курсирующих до/от станции Чкаловск.

В частности, утренний рельсовый автобус в Калининград будет отправляться со станции Чкаловск на 3 минуты раньше (в 08:00) и прибывать на Северный вокзал в 08:12.

Расписание дневного поезда, курсирующего от станции Чкаловск до о. п. Киевская, также будет изменено. Со 2 мая он будет отправляться в 10:52 и прибывать на конечный пункт в 11:15.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на информационных стендах станций и остановочных пунктов, официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

