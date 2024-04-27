Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На новой платформе Овсянка Красноярской железной дороги совершил первую остановку электропоезд «100 лет со дня рождения В. П. Астафьева»

2024-04-27 09:39
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новый остановочный пункт электропоездов открылся на популярной пассажирской и туристической линии Красноярск – Дивногорск, в поселке Овсянка – родине российского писателя Виктора Астафьева.

Платформа построена в шаговой доступности от нового «Национального центра Астафьева», возведенного к 100-летию писателя.

На платформе совершил первую остановку юбилейный тематический электропоезд «100 лет со дня рождения В. П. Астафьева» – совместный проект Агентства по туризму Красноярского края и Красноярской железной дороги.

Состав будет курсировать по маршрутам городской электрички Красноярска.

1 мая, в день открытия центра, необычный электропоезд сделает несколько рейсов по участку Красноярск – Дивногорск – Красноярск.

«Вместе с региональными властями мы готовились к празднованию 100-летнего юбилея нашего знаменитого земляка Виктора Петровича Астафьева. Для этого в Овсянке была построена современная платформа, подготовлен тематический электропоезд. Все это позволит достойно принимать туристов и повысит комфорт пассажиров. Линия Красноярск – Дивногорск – одна из самых популярных: ежегодно электропоездами здесь пользуется более полумиллиона пассажиров, и их число постоянно растет. Поэтому в наших планах – продолжить развитие этого направления», – отметил заместитель начальника Красноярской железной дороги по пассажирским перевозкам Эдуард Быков.

При возведении пассажирской платформы Овсянка КрасЖД применены экологичные композитные материалы, устойчивые к воздействию окружающей среды. Для пассажиров созданы комфортные условия: смонтирован крытый навес от непогоды, установлены пандусы, тактильные указатели и светодиодная система освещения.

Отметим, что не только в оформлении электропоезда, но и в элементах декора платформы использованы иллюстрации и цитаты из произведений писателя, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

