Сдвоенные «Ласточки» сделают несколько рейсов на Горьковской железной дороге в мае

15:21

Сдвоенные составы скоростного поезда «Ласточка» начнут курсировать по маршрутам Нижний Новгород – Москва и Нижний Новгород – Киров в мае.

Из столицы России десятивагонный состав отправится 8 и 11 мая в 20:50, прибудет в Нижний Новгород на следующий день в 01:13. Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 9 и 12 мая в 04:51 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:19.

Сдвоенный состав отправится из Нижнего Новгорода 8 и 11 мая в 18:00, прибудет в Киров в этот же день в 23:00. Из города на Вятке поезд отправится 9 и 12 мая в 06:23 и прибудет в Нижний Новгород в 11:19.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.