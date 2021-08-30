Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородные поезда на Калининградской железной дороге начнут курсировать по осеннему графику с 1 сентября

2021-08-30 09:55
С 1 сентября, в соответствии с сезонным графиком, на Калининградской железной дороге изменяется расписание пригородных поездов.

На приморских направлениях дороги несколько поездов, курсирующих летом ежедневно, с 1 сентября назначаются в расписание по выходным и праздничным дням.

В частности, в режиме «выходного дня» поезда будут отправляться:

на Зеленоградском направлении:

  • с Южного вокзала в 09:00, 13:05, 14:38 (назначен  дополнительно), 16:30;
  • в Калининград в 10:13, 14:14, 15:53; кроме того, поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 17:33 по рабочим дням, будет следовать до Зеленоградска, а по выходным – через о. п. Приморье в Светлогорск);

на Светлогорском направлении:

  • из Калининграда в 10:20 и 12:19;
  • из Светлогорска в Калининград в 11:30 и 13:26; также с 1 сентября отменен вечерний поезд, отправляющийся с Южного вокзала в Светлогорск в 19:32, в обратном направлении – в 21:17);

на направлении Зеленоградск – Светлогорск:

  • из Зеленоградска в Светлогорск в 10:47, 16:55, 18:21 (с о. п. Приморье);
  • из Светлогорска в Зеленоградск в 12:01, 17:47 (со станции Светлогорск-1) и 20:00.

На Балтийском направлении отменяется поезд, следующий с Южного вокзала в 09:50, из Балтийска – в 19:05, а ежедневный поезд, отправляющийся из Калининграда в Балтийск в 08:10, в обратном направлении в 16:20 с 1 сентября будет курсировать по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням.

На направлении Калининград – Чернышевское ежедневный вечерний поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 18:40 из Калининграда до Чернышевского, будет курсировать только по рабочим дням, а утренний воскресный поезд Чернышеское – Калининград (время отправления 07:10) отменен.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, на стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

