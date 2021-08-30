Пригородные поезда на Калининградской железной дороге начнут курсировать по осеннему графику с 1 сентября

С 1 сентября, в соответствии с сезонным графиком, на Калининградской железной дороге изменяется расписание пригородных поездов.
На приморских направлениях дороги несколько поездов, курсирующих летом ежедневно, с 1 сентября назначаются в расписание по выходным и праздничным дням.
В частности, в режиме «выходного дня» поезда будут отправляться:
на Зеленоградском направлении:
на Светлогорском направлении:
на направлении Зеленоградск – Светлогорск:
На Балтийском направлении отменяется поезд, следующий с Южного вокзала в 09:50, из Балтийска – в 19:05, а ежедневный поезд, отправляющийся из Калининграда в Балтийск в 08:10, в обратном направлении в 16:20 с 1 сентября будет курсировать по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и праздничным дням.
На направлении Калининград – Чернышевское ежедневный вечерний поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 18:40 из Калининграда до Чернышевского, будет курсировать только по рабочим дням, а утренний воскресный поезд Чернышеское – Калининград (время отправления 07:10) отменен.
С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, на стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.