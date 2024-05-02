Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Воронеже в рамках проекта «Городской поезд» открылся новый остановочный пункт для пригородных поездов

2024-05-02 09:05
В рамках проекта «Городской поезд» в Воронеже открылся новый остановочный пункт для пригородных поездов Центральный парк. Он расположен рядом с автобусной остановкой «Динамо» и популярным местом отдыха горожан. Здесь будут делать остановки 25 пар пригородных поездов в сутки. Время в пути до станции Воронеж-1 составляет 3 минуты, стоимость проезда – 27 рублей.

По словам заместителя председателя правительства Воронежской области Артема Верховцева, новый остановочный пункт – востребованная составная часть городской транспортной системы, и дальнейшее строительство подобных объектов внутри города будет способствовать более эффективному использованию возможностей железнодорожного транспорта для перевозки пассажиров.

В настоящее время по проекту «Городской поезд» в Воронеже функционируют 19 остановочных пунктов. В среднесрочной перспективе запланировано открытие еще 4 подобных объектов: в микрорайоне «Придонской», вблизи пересечения улиц Космонавтов и Холмистой, на левом берегу в микрорайоне «Электроника» и на улице Плехановской, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

