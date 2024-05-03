Расписание движения пригородных поездов сообщением Голубево – Гурьевск и Чкаловск – Калининград изменится с 6 мая

16:38

С 6 мая изменится расписание движения пригородных поездов на внутригородских маршрутах, курсирующих от станций Голубево и Чкаловск.

В частности, утренний поезд №№ 6252/6253/6254 сообщением Голубево – Гурьевск будет отправляться с Южного вокзала на 7 минут позже – в 06:27 и прибывать на конечный пункт в 06:52.

Расписание пригородного поезда № 6752 сообщением Чкаловск – Калининград также незначительно скорректируют. Рельсовый автобус будет отправляться в 08:03 и прибывать на Северный вокзал в 08:15.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно будет узнать на информационных стендах станций и остановочных пунктов, официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.