В мае на Красноярской железной дороге изменится расписание ряда пригородных поездов восточного направления

12:08

В мае в связи с проведением ремонтных работ изменится расписание некоторых пригородных поездов восточного направления Красноярской железной дороги.

Электропоезд Красноярск – Камарчага – Красноярск по субботам будет выходить в рейс позже графика более чем на 1 час:

4, 11, 18, 25 мая – отправление из Камарчаги в 13:45 (вместо 12:59);

11 и 25 мая – отправление из Красноярска в 09:30 (вместо 07:59).

Также на 13 минут сдвинется время отправления электропоезда Уяр – Красноярск:

4, 11, 18 и 25 мая он будет отправляться из Уяра в 07:40 (вместо 07:27).

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.