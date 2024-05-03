В мае на Красноярской железной дороге изменится расписание ряда пригородных поездов восточного направления

В мае в связи с проведением ремонтных работ изменится расписание некоторых пригородных поездов восточного направления Красноярской железной дороги.
Электропоезд Красноярск – Камарчага – Красноярск по субботам будет выходить в рейс позже графика более чем на 1 час:
Также на 13 минут сдвинется время отправления электропоезда Уяр – Красноярск:
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием при планировании поездок. Это можно сделать по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.