В связи с началом дачного сезона на маршруты Красноярской железной дороги выйдут дополнительные электрички

В ближайшие выходные на Красноярской железной дороге начнут курсировать дополнительные электропоезда. Они будут обслуживать самые востребованные у пассажиров «дачные» направления.

Также в расписании станет больше «сквозных» поездов, соединяющих станции правобережья и левобережья Енисея: маршруты исключат пересадку на станции Красноярск.

С 4 мая:

по субботам начнет курсировать утренний электропоезд Красноярск – Снежница (отправление из Красноярска в 09:26). В обратном направлении он будет следовать по маршруту Снежница – Красноярск - Дивногорск (отправление из Снежницы в 10:38);

по субботам добавляется поезд Красноярск – Сорокино – Красноярск (отправление со станции Красноярск – в 10:20, отправление со станции Сорокино – в 14:20);

по субботам и воскресеньям в расписании появится поезд Красноярск-Северный – Кемчуг (отправление со станции Красноярск Северный – в 08:24). В обратном направлении он будет следовать по маршруту Кемчуг – Красноярск - Камарчага (отправление из Кемчуга – в 15:21);

электропоезд Красноярск – Зеледеево, который ранее ходил только в будние дни, станет ежедневным (отправление из Красноярска – в 07:45, отправление из Зеледеево – в 13:17).

Кроме того, для удобства пассажиров по субботам и воскресеньям изменится расписание пригородного поезда Кача – Красноярск: он будет отправляться из Качи в 17:00 вместо 16:16.

С 5 мая станут ежедневными:

электропоезд Красноярск – Снежница (отправление из Красноярска – в 18:32). В обратном направлении он будет следовать по маршруту Снежница – Красноярск – Уяр (отправление из Снежницы – в 19:32);

электропоезд поезд Камарчага – Красноярск (отправление из Камарчаги – в 22:38).

Ранее эти поезда курсировали с понедельника по субботу.

Компания «Краспригород» просит пассажиров при планировании поездок заблаговременно ознакомиться с актуальным расписанием. Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.