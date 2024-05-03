В мае на Красноярской железной дороге изменится расписание пригородного поезда Абакан – Кошурниково

6, 13, 20 и 27 мая (по понедельникам) электропоезд Абакан – Кошурниково будет курсировать до станции Красный Кордон.

Отправление из Абакана – в 09:20, прибытие на станцию Красный Кордон – в 12:16, в обратном направлении отправление из Красного Кордона – в 14:44, прибытие в Абакан – в 17:22.

Изменения связаны с проведением работ по модернизации инфраструктуры КрасЖД.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.