На Восточно-Сибирской железной дороге завершается подготовка к сезону летних пассажирских перевозок

Восточно-Сибирская железная дорога завершает подготовку к сезону летних пассажирских перевозок 2024 года.

В настоящее время ведется подготовка дополнительного парка купейных и плацкартных вагонов, который насчитывает свыше 500 единиц. К работе после обучения готовы приступить 440 проводников, которые были дополнительно приняты на летний сезон, при этом 270 из них – студенты.

Особое внимание уделяется содержанию пассажирской инфраструктуры. Необходимые подготовительные работы проводятся на 76 вокзалах, 12 павильонах и 884 платформах.

Приоритетной задачей в летний период является перевозка организованных групп пассажиров, в первую очередь – детей. В нынешнем году ВСЖД планирует перевезти 17 тыс. юных пассажиров, что практически в 2 раза выше, чем годом ранее.

В пассажирских перевозках пригородного сообщения на территории Иркутской области и Республики Бурятии будут курсировать 137 поездов. В период с 1 мая по 30 сентября на наиболее востребованных маршрутах будет увеличена составность поездов, в некоторых случаях – до 10 вагонов. По оценкам специалистов, это позволит полностью обеспечит спрос во время дачного сезона.

Увеличится и количество касс для продажи билетов в пригородные поезда. С начала мая дополнительные кассовые окна будут открыты на остановочных пунктах Мельниково, Дачная, а также станциях Иркутск-Пассажирский, Иркутск-Сортировочный и Черемхово, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.