18:09

Открыта продажа билетов на сезонный поезд сообщением Калининград – Челябинск, который будет курсировать с 3 июня по 9 сентября.

Поезд назначается по понедельникам в 09:27 с прибытием в Челябинск по четвергам в 06:18 (здесь и далее – время местное). Время в пути составит 65 часов 51 минутe. Для пассажиров доступны купейные и плацкартные вагоны.

Обратно из Челябинска поезд будет отправляться по четвергам с 6 июня по 15 сентября в 22:27 и прибывать на Южный вокзал Калининграда по воскресеньям в 13:32.

Продажа билетов открыта на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в кассах дальнего следования.

Напоминаем, что поезда в Калининград и в обратном направлении следуют транзитом через Литовскую республику без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Также сохраняется квота мест – не более 300 пассажиров в одном составе, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.