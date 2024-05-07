Расписание утреннего пригородного поезда Голубево – Гурьевск изменится с 8 мая

14:20

С 8 мая вносятся корректировки в расписание движения утреннего пригородного поезда сообщением Голубево – Гурьевск, курсирующего по рабочим дням. Рельсовый автобус будет отправляться со станции Голубево в 06:03 (на 7 минут позже), следовать через Южный и Северный вокзалы Калининграда и прибывать на конечный пункт в 06:52.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно будет узнать на информационных стендах станций и остановочных пунктов, а также на официальном сайте АО «КППК», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.