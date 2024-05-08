Туристический поезд «Бобренок» доставит пассажиров на «Ночь музеев» в Воронежский биосферный заповедник имени В. М. Пескова

В субботу, 18 мая, туристический поезд «Бобренок» изменит свое расписание, чтобы доставить пассажиров в Воронежский биосферный заповедник имени В. М. Пескова на «Ночь музеев».

Состав отправится с железнодорожного вокзала Воронеж-1 в 15:50 прибытием на о. п. имени Пескова в 17:05. В обратном направлении поезд отправится от о. п. имени Пескова в 22:05 прибытием на вокзал Воронеж-1 в 23:15.

Подробную информацию о расписании движения поезда в другие дни можно узнать по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный) или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.