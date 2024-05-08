Время следования пригородного поезда сообщением Калининград – Краснолесье скорректировано с 18 мая

10:18

С 18 мая вносятся изменения в расписание пригородного поезда Калининград – Краснолесье, согласно которым общее время в пути сократится на 5 минут за счет уменьшения времени стоянки на станции Нестеров. На конечный пункт поезд будет прибывать в 12:31. Время отправления из Краснолесья не изменится.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно будет узнать на информационных стендах станций и остановочных пунктов, официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.