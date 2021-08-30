Школьники и студенты 18 регионов РФ смогут оформить в новом учебном году льготные билеты на электрички через мобильное приложение

Школьники и студенты 18 субъектов РФ теперь могут приобретать билеты на пригородные поезда через мобильное приложение «ЖД Пассажирам». С 1 сентября такую возможность предоставят своим пассажирам 7 пригородных пассажирских компаний, являющихся перевозчиками в пригородном железнодорожном сообщении:
Кроме того, напомним, что возможность приобретать льготные билеты на пригородные поезда через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» с начала 2021 года школьникам и студентам на территории Калининградской области предоставляет АО «Калининградская ППК».
В течение 2021-2022 годов запланировано расширение полигонов, где будет предоставляться такая услуга.
Чтобы в течение всего учебного года приобретать с 50% скидкой билеты через мобильное приложение, школьникам и студентам нужно один раз в учебный период (по мере переоформления учащимися школьных справок и студенческих билетов) пройти процедуру подтверждения личных данных в пригородной кассе. Для этого необходимо кассиру предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготный проезд.
После регистрации рекомендуется обновить приложение «ЖД Пассажирам» до последней версии, выбрать станцию отправления и прибытия, а также дату поездки и поезд. Льготный билет студента или школьника активируется в разделе «Данные пассажира». Комиссия за покупку билета не взимается.
Во время поездки наличие у пассажира документов, подтверждающих право на льготный проезд, обязательно.
Напомним, что, в соответствии с законодательством ряда субъектов РФ, школьникам и студентам очной формы обучения в период с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря предоставляется 50% скидка на проезд в пригородных поездах.