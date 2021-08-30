Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Школьники и студенты 18 регионов РФ смогут оформить в новом учебном году льготные билеты на электрички через мобильное приложение

2021-08-30 15:01
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Школьники и студенты 18 субъектов РФ теперь могут приобретать билеты на пригородные поезда через мобильное приложение «ЖД Пассажирам». С 1 сентября такую возможность предоставят своим пассажирам 7 пригородных пассажирских компаний, являющихся перевозчиками в пригородном железнодорожном сообщении:

  • АО «Северо-Западная ППК» (Санкт-Петербург, Ленинградская область);
  • АО «Содружество» (Республика Татарстан, Удмуртская республика);
  • АО «Волго-Вятская ППК» (Нижегородская область);
  • АО «Кубань Экспресс-пригород» (Краснодарский край – от г. Туапсе до ст. Роза-Хутор);
  • АО «Пермская ППК» (Удмуртская республика);
  • АО «Северная ППК» (Ярославская, Архангельская, Костромская, Ивановская и Владимирская области);
  • АО «Башкортостанская ППК» (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская и Челябинская области).

Кроме того, напомним, что возможность приобретать льготные билеты на пригородные поезда через мобильное приложение «ЖД Пассажирам» с начала 2021 года школьникам и студентам на территории Калининградской области предоставляет АО «Калининградская ППК».

В течение 2021-2022 годов запланировано расширение полигонов, где будет предоставляться такая услуга.

Чтобы в течение всего учебного года приобретать с 50% скидкой билеты через мобильное приложение, школьникам и студентам нужно один раз в учебный период (по мере переоформления учащимися школьных справок и студенческих билетов) пройти процедуру подтверждения личных данных в пригородной кассе. Для этого необходимо кассиру предъявить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на льготный проезд.

После регистрации рекомендуется обновить приложение «ЖД Пассажирам» до последней версии, выбрать станцию отправления и прибытия, а также дату поездки и поезд. Льготный билет студента или школьника активируется в разделе «Данные пассажира». Комиссия за покупку билета не взимается.

Во время поездки наличие у пассажира документов, подтверждающих право на льготный проезд, обязательно.

Напомним, что, в соответствии с законодательством ряда субъектов РФ, школьникам и студентам очной формы обучения в период с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря предоставляется 50% скидка на проезд в пригородных поездах.

