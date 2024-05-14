Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в майские праздники выросли на 4,2%

2024-05-14 10:27
2024-05-14 10:27
В период майских праздничных дней, с 27 апреля по 12 мая, поездами дальнего следования перевезено 5,6 млн пассажиров. Это на 4,2% превышает аналогичный показатель прошлого года и на 0,8% выше уровня перевозок пассажиров во внутрироссийском сообщении в период майских праздников 2019 года.

Самыми популярными днями для поездок стали 27 апреля и 10 мая: в эти дни отправлено 434 тыс. человек.

Особенно востребованы у пассажиров были поезда, курсирующие в сообщении с Черноморским побережьем и курортами Северного Кавказа. Так, например, в дни майских праздников по южным направлениям (курорты городов Юга России в/из Ростова-на-Дону, Кисловодска, Минеральных Вод, Адлера, Имеретинского Курорта, Анапы, Новороссийска и др.) перевезено свыше 632 тыс. пассажиров.

Традиционно популярным было направление Москва – Санкт-Петербург: между этими городами перевезли свыше 509 тыс. человек, в том числе более 220 тыс. пассажиров – поездами «Сапсан».

Туристическими поездами в период праздников воспользовались более 5 тыс. путешественников. В это время курсировали 11 туристических поездов, в том числе два из них отправились в рейс впервые — «Жигулевские выходные» и «Две губернии». Наибольшее количество пассажиров перевез туристический поезд «Сочи» — более 2 тыс. человек.

