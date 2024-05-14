На Горьковской железной дороге назначены дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт

В связи с проведением в столице Республики Татарстан XV международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» на Горьковской железной дороге назначаются дополнительные пригородные поезда:
Отметим, что форум будет проходить с 14 по 19 мая и станет главной площадкой экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира.
Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», на сайте пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.