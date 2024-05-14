Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковской железной дороге назначены дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт

2024-05-14 09:34
На Горьковской железной дороге назначены дополнительные пригородные поезда сообщением Казань – Аэропорт
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с проведением в столице Республики Татарстан XV международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» на Горьковской железной дороге назначаются дополнительные пригородные поезда:

  • 15, 16 и 17 мая поезд № 7602 сообщением Казань – Аэропорт отправится со станции Казань в 11:30, прибудет в 12:00.
  • 15, 16, 17, 18 и 19 мая поезд № 7603 сообщением Аэропорт – Казань отправится со станции Аэропорт в 19:47, прибудет в 20:13.

Отметим, что форум будет проходить с 14 по 19 мая и станет главной площадкой экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира.

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», на сайте пригородной компании АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

