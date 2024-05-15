C 24 мая на Горьковской железной дороге назначены дополнительные поезда из Кирова

09:28

Дополнительные сезонные поезда дальнего следования будут отправляться в летний период с железнодорожного вокзала Киров Горьковской железной дороги. Они будут курсировать в направлении курортов юга России.

Поезд № 241/241 сообщением Киров – Анапа первый раз отправится 24 мая 2024 года в 21:49. Состав будет курсировать через день.

Поезд № 531/532 сообщением Киров – Адлер первый раз отправится 25 мая 2024 года в 21:29. Состав будет курсировать через день.

На маршрутах следования предусмотрены остановки в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске, Пензе и ряде других населенных пунктов.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.