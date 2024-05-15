Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажирский поезд сообщением Чита – Адлер возобновляет курсирование с 18 мая

2024-05-15 09:21
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью удовлетворения спроса пассажиров на период летних отпусков Восточно-Сибирский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» на ЗабЖД возобновляет курсирование скорого пассажирского поезда № 269/270 сообщением Чита – Адлер с 18 мая.

Из Читы сезонный поезд будет отправляться:

  • с 18 мая по 31 августа – три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам);
  • с 3 сентября по 26 сентября – два раза в неделю (по вторникам и четвергам).

Из Адлера поезд будет отправляться:

  • с 24 мая по 6 сентября – три раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам);
  • с 9 сентября по 2 октября – два раза в неделю (по понедельникам и средам).

Общее время пути поезда составляет 136 часов.

Кроме того, с 25 мая предусмотрено курсирование двух беспересадочных вагонов сообщением Чита – Анапа. Из Читы они будут отправляться в составе поезда № 69 сообщением Чита – Москва.

Получить больше информации и оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

