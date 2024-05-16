Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Куйбышевский филиал АО «ФПК» приглашает посетить Златоуст или Сатку на тематическом двухэтажном поезде

2024-05-16 13:46
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Куйбышевский филиал АО «ФПК» приглашает посетить Златоуст или Сатку на тематическом двухэтажном поезде в рамках проекта «Яркие выходные на Урале».

Путешественники отправятся с железнодорожного вокзала Самары 14 июня, в пути следования сделают остановку в Уфе и прибудут в Златоуст на следующий день, 15 июня. Обратно пассажиры вернутся 16 июня.

В рамках проекта «Яркие выходные на Урале» путешественникам предлагается на выбор две экскурсионные программы. В первую входит посещение Златоуста и знакомство с горным парком имени Бажова, где гостей встретят всеми любимые герои его сказов, а также посещение «Златоустовской оружейной фабрики», где с XIX века и до сих пор процветает промысел гравюры на стали. Также путешественники смогут прогуляться по национальному парку «Таганай» и увидеть горные хребты Уральских гор.

Вторая экскурсионная программа позволит посетить национальный парк «Зюраткуль» – удивительной красоты природные ландшафты, чистое высокогорное озеро, горные хребты и скалы. Далее участники проекта увидят Майскую поляну в долине реки Ай – одной из красивейших рек Южного Урала. Путешественники побывают на смотровой площадке, экстрим-парке и увидят Большие Айские протесы – известняковые скалы, вытянутые вдоль реки Ай. Также программой предусмотрена обзорная экскурсия по городу Сатка, где можно увидеть самую креативную улицу с большим количеством арт- и стрит-объектов, Дворец культуры «Магнезит», Ледовую арену и историческую часть города.

Все экскурсионные программы включают знакомство с местной гастрономией, культурой и традициями Южного Урала.

Отметим, что в составе поезда – комфортабельные двухэтажные вагоны категории купе, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами, а также розетками для зарядки гаджетов.

Ознакомиться с перечнем тематических железнодорожных проектов можно по телефону Сервисного центра Куйбышевского филиала АО «ФПК» 8 (800) 201-74-22, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

