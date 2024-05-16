Пригородный поезд «Орлан» до парка «Оленьи ручьи» начнет курсировать с 25 мая

13:39

На летний туристический сезон Свердловская железная дорога вновь назначает пригородный поезд из Екатеринбурга до популярного природного парка Свердловской области «Оленьи ручьи» (о. п. Бажуково). Он будет курсировать в режиме экспресса по выходным и праздничным дням с 25 мая по 27 октября.

Поезд «Орлан» № 7011 сообщением Екатеринбург – Михайловский завод будет отправляться из уральской столицы в 08:12 по местному времени и прибывать на о. п. Бажуково (выход на маршруты центральной части парка) в 10:48, на о. п. Аракаево (выход на маршруты южной части парка) в 11:13. Днем туристы смогут насладиться общением с природой, а вечером вернуться домой. В обратную сторону поезд № 7012 Михайловский завод – Екатеринбург будет отправляться с о. п. Аракаево в 17:00, с о. п. Бажуково в 17:26 и прибывать в Екатеринбург в 20:10.

Билеты на рейсы «Орлана» 25 и 26 мая уже в продаже. Их можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании. Стоимость проезда в одну сторону от Екатеринбурга до Бажуково составляет 340 рублей по полному тарифу. Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Билеты оформляются с указанием мест, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.