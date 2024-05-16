Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пригородный поезд «Орлан» до парка «Оленьи ручьи» начнет курсировать с 25 мая

2024-05-16 13:39
Пригородный поезд «Орлан» до парка «Оленьи ручьи» начнет курсировать с 25 мая
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На летний туристический сезон Свердловская железная дорога вновь назначает пригородный поезд из Екатеринбурга до популярного природного парка Свердловской области «Оленьи ручьи» (о. п. Бажуково). Он будет курсировать в режиме экспресса по выходным и праздничным дням с 25 мая по 27 октября.

Поезд «Орлан» № 7011 сообщением Екатеринбург – Михайловский завод будет отправляться из уральской столицы в 08:12 по местному времени и прибывать на о. п. Бажуково (выход на маршруты центральной части парка) в 10:48, на о. п. Аракаево (выход на маршруты южной части парка) в 11:13. Днем туристы смогут насладиться общением с природой, а вечером вернуться домой. В обратную сторону поезд № 7012 Михайловский завод – Екатеринбург будет отправляться с о. п. Аракаево в 17:00, с о. п. Бажуково в 17:26 и прибывать в Екатеринбург в 20:10.

Билеты на рейсы «Орлана» 25 и 26 мая уже в продаже. Их можно приобрести в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания или на сайте перевозчика – Свердловской пригородной компании. Стоимость проезда в одну сторону от Екатеринбурга до Бажуково составляет 340 рублей по полному тарифу. Действуют все виды льгот, установленные для проезда пригородным железнодорожным транспортом. Билеты оформляются с указанием мест, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru