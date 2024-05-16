Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В январе-апреле 2024 года услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной магистрали воспользовались порядка 2 тыс. маломобильных пассажиров

2024-05-16 09:58
За первые четыре месяца 2024 года услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной магистрали воспользовались 1966 маломобильных пассажиров. Большая часть из них оформили заявки через Центр содействия мобильности ОАО «РЖД». Услугами сопровождения в 2024 году чаще пользовались в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Тынде.

Для маломобильных пассажиров обеспечивается сопровождение ко всем функциональным зонам вокзального комплекса: привокзальным территориям, зданию вокзала, включая санитарно-бытовые помещения и помещения обслуживания (кассовые залы, залы ожидания, санитарную комнату, камеру хранения, медпункт, помещения коммерческого обслуживания), выходам на платформы согласно требованию заявки. Услуги оказания помощи и сопровождения предоставляются на безвозмездной основе.

На Дальневосточной магистрали ведется постоянная работа по адаптации вокзальной инфраструктуры для удобства маломобильных пассажиров. Пандусами, подъемными платформами и специальными лифтами оснащены 27 вокзалов и 137 остановочных пунктов. Мнемосхемы, выполненные шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы и указатели, кнопки экстренного вызова дежурного персонала размещены во всех зданиях вокзальных комплексов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

