Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Ретропоезд доставит туристов на фестиваль «Арзамасский трактирщикъ»

2024-05-16 09:49
Ретропоезд доставит туристов на фестиваль «Арзамасский трактирщикъ»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога 18 мая в 10:45 отправит ретропоезд на паровой тяге на гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщикъ», который пройдет в четвертый раз на территории Нижегородской области.

Все гости тематического мероприятия смогут окунуться в атмосферу купеческого города XIX века. Они станут зрителями яркой концертной программы и попробуют традиционные арзамасские угощения: «Серафимову похлебку», гуленник, котлеты «Арзамасские», картофель «Пушкин», луковые пончики и пирожки, буханец с арзамасским гусем, гречу по-купечески.

Вся праздничная программа будет проходить на фестивальной площадке Парка культуры и отдыха им. А. П. Гайдара.

Обратно в Нижний Новгород ретропоезд отправится в 17:25 со станции Арзамас-1 и прибудет в столицу Приволжья в 19:50.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам».

Отметим, что в тематический состав входят настоящий паровоз и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru