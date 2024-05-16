Ретропоезд доставит туристов на фестиваль «Арзамасский трактирщикъ»

09:49

Горьковская железная дорога 18 мая в 10:45 отправит ретропоезд на паровой тяге на гастрономический фестиваль «Арзамасский трактирщикъ», который пройдет в четвертый раз на территории Нижегородской области.

Все гости тематического мероприятия смогут окунуться в атмосферу купеческого города XIX века. Они станут зрителями яркой концертной программы и попробуют традиционные арзамасские угощения: «Серафимову похлебку», гуленник, котлеты «Арзамасские», картофель «Пушкин», луковые пончики и пирожки, буханец с арзамасским гусем, гречу по-купечески.

Вся праздничная программа будет проходить на фестивальной площадке Парка культуры и отдыха им. А. П. Гайдара.

Обратно в Нижний Новгород ретропоезд отправится в 17:25 со станции Арзамас-1 и прибудет в столицу Приволжья в 19:50.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам».

Отметим, что в тематический состав входят настоящий паровоз и новые вагоны с установками кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.