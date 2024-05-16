На маршруты Красноярской железной дороги в связи с началом дачного сезона выйдут дополнительные электропоезда

На маршруты Красноярской железной дороги в связи с началом дачного сезона выйдут дополнительные электропоезда

09:37

В ближайшие выходные на западном направлении Красноярской железной дороги начнут курсировать дополнительные электропоезда. Они будут обслуживать самые востребованные у пассажиров «дачные» маршруты.

Так, с 19 мая по воскресеньям в расписании появятся 4 дополнительных электропоезда:

Красноярск – Кемчуг: отправление со станции Красноярск в 14:47, прибытие на станцию Кемчуг в 16:52;

Кемчуг – Красноярск-Северный – Красноярск: отправление со станции Кемчуг в 17:00, отправление со станции Красноярск-Северный в 19:33, прибытие на станцию Красноярск в 20:15;

Красноярск – Зеледеево: отправление со станции Красноярск в 17:53, прибытие на станцию Зеледеево в 19:35;

Зеледеево – Красноярск: отправление со станции Зеледеево в 19:47, прибытие на станцию Красноярск в 21:29.

Компания «Краспригород» просит пассажиров при планировании поездок заблаговременно знакомиться с актуальным расписанием. Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.