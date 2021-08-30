Пассажиры смогут отправиться из Ростова-на-Дону в железнодорожный тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод

Пассажиры смогут отправиться из Ростова-на-Дону в железнодорожный тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод

17:40

Новый железнодорожный тур «Волшебный мир Пятигорья» будет запущен из Ростова-на-Дону в Ставропольский край. Он создан в рамках работы по повышению туристической привлекательности регионов России и реализуется в партнерстве АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» с одним из турагентств Ростовской области.

Трехдневная программа позволит познакомиться с основными курортами Кавказских Минеральных вод. В сопровождении гида туристы посетят Пятигорск, Кисловодск и Железноводск, увидят главные достопримечательности региона, попробуют воду из знаменитых минеральных источников.

В путешествие туристы отправятся по железной дороге на поезде дальнего следования, а перемещаться во время экскурсий будут на современных пригородных поездах «Ласточка».

Стоимость тура составит от 14 350 рублей. В цену входят железнодорожная перевозка, экскурсионная программа, питание и проживание в гостинице. От железнодорожных вокзалов до местных достопримечательностей туристов будет доставлять современный комфортабельный автобус.

Изучить программу тура и оформить заказ для участия в ней можно на сайте skppk.ru в разделе туризм, сообщила сдужба корпортивных коммуникаций СКЖД.