Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиры смогут отправиться из Ростова-на-Дону в железнодорожный тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод

2021-08-30 17:40
Пассажиры смогут отправиться из Ростова-на-Дону в железнодорожный тур по знаковым местам Кавказских Минеральных Вод
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Новый железнодорожный тур «Волшебный мир Пятигорья» будет запущен из Ростова-на-Дону в Ставропольский край. Он создан в рамках работы по повышению туристической привлекательности регионов России и реализуется в партнерстве АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» с одним из турагентств Ростовской области.

Трехдневная программа позволит познакомиться с основными курортами Кавказских Минеральных вод. В сопровождении гида туристы посетят Пятигорск, Кисловодск и Железноводск, увидят главные достопримечательности региона, попробуют воду из знаменитых минеральных источников.

В путешествие туристы отправятся по железной дороге на поезде дальнего следования, а перемещаться во время экскурсий будут на современных пригородных поездах «Ласточка».

Стоимость тура составит от 14 350 рублей. В цену входят железнодорожная перевозка, экскурсионная программа, питание и проживание в гостинице. От железнодорожных вокзалов до местных достопримечательностей туристов будет доставлять современный комфортабельный автобус.

Изучить программу тура и оформить заказ для участия в ней можно на сайте skppk.ru в разделе туризм, сообщила сдужба корпортивных коммуникаций СКЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru