Состав скоростного поезда «Ласточка» из Москвы в Нижний Новгород и обратно будет увеличен в выходные дни мая

Состав скоростного поезда «Ласточка» из Москвы в Нижний Новгород и обратно будет увеличен в выходные дни мая

16:15

Сдвоенные составы скоростного поезда «Ласточка» начнут курсировать по маршрутам Нижний Новгород – Москва в последние выходные дни мая.

Из столицы России десятивагонный состав отправится 19 и 26 мая в 20:50, прибудет в Нижний Новгород на следующий день в 01:13. Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 20 и 27 мая в 04:51 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:19.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.