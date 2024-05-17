Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 4 месяца 2024 года доля онлайн-продаж билетов на Горьковской железной дороге выросла на 2,6%

2024-05-17 13:20
За 4 месяца 2024 года доля онлайн-продаж билетов на Горьковской железной дороге выросла на 2,6%
Горьковская железная дорога фиксирует рост доли продажи электронных билетов от общего количества реализованных проездных документов в дальнем следовании. Так, за январь-апрель 2024 года через интернет было продано более 2,7 млн билетов, что составило 81,4% от общего числа реализованных проездных документов. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 78,8%.

Отметим, что доля оплаченных с помощью банковских карт билетов от общего числа проездных документов за 4 месяца 2024 года составила 52,3%, что на 7,1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В январе-апреле 2024 года через платежные терминалы на вокзалах и станциях Горьковской железной дороги с помощью банковских приобретено свыше 343 тыс. проездных документов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

