Пригородному поезду Ульяновск – Казань назначается новая остановка

2024-05-17 09:13
С 18 мая для удобства пассажиров пригородному поезду по маршруту Ульяновск – Казань назначается дополнительная остановка на станции Ульяновск-3.

Так, поезд № 6751/6753 сообщением Казань – Ульяновск, отправляясь с начальной станции в 14:19, будет делать остановку на станции Ульяновск-3 в 19:44 и прибывать на железнодорожный вокзал Ульяновск-Центральный в 19:58.

В обратном направлении пригородный поезд № 6752/6754 Ульяновск – Казань будет отправляться в 07:55, останавливаться на станции Ульяновск-3 в 08:13 и прибывать в столицу Республики Татарстан в 11:30.

Время прибытия и отправления указано местное.

Также в пути следования предусмотрены остановки на станциях Зеленый Дол, Свияжск, Албаба, Утяшки, Кубня, Шушерма, Куланга, Карамасары, Ключи, Каратун, Кильдуразы, Черки-Кильдуразы, Лощи, Буа, Бюрганы, Бурундуки, Елхово, Цильна и Лаишевка.

Ознакомиться с расписанием пригородного поезда можно на станциях, остановочных пунктах и на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

