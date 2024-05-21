До конца 2024 года на Южно-Уральской железной дороге появятся двухэтажный состав, новые электрички и вагоны СВ

До конца 2024 года на Южно-Уральской железной дороге появятся двухэтажный состав, новые электрички и вагоны СВ

12:46

21 мая в Челябинске состоялась презентация трех видов подвижного состава: электропоезда ЭП2ДМ, обновленного вагона СВ с вертикальной компановкой, а также двухэтажного купейного вагона. Современные составы выйдут на маршруты до конца 2024 года.

В мероприятии приняли участие начальник ЮУЖД Игорь Рязанов, заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров, начальник Уральского филиала АО «ФПК» Руслан Вильданов, заместитель генерального директора АО «СПК» по Южно-Уральскому региону Алексей Трушкин.

«Мы заботимся о комфорте наших пассажиров. Новые вагоны более технологичные и удобные. Их внутренний дизайн, а также оснащенность удовлетворят самых требовательных пассажиров, – отметил Игорь Рязанов. – ЭП2ДМ ближайшее время выйдет на направление Челябинск – Златоуст. Вагоны СВ уже с 1 июня будут включены в состав фирменного поезда № 13/14 «Южный Урал». Вагоны в двухэтажном исполнении придут на смену одноэтажному подвижному составу пассажирского поезда № 391/392 Челябинск – Москва в декабре 2024 года».

Купейные вагоны в двухэтажном исполнении – это инновационный тип подвижного состава отечественного производства. Одновременно в поездку могут отправиться 410 пассажиров. Это более чем на треть превышает возможности одноэтажного подвижного состава. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств и USB-порты. В вагонах типа СВ в двухэтажном исполнении каждое место оборудовано ЖК-дисплеем для просмотра видеопрограмм. Доступ в купе осуществляется по индивидуальным магнитным ключ-картам.

Отличительная особенность обновленного вагона СВ – полки в купе располагаются друг над другом. Ширина полок увеличена до 90 см вместо привычных 60 см. Реализована концепция «смежного» купе, в котором два соседних помещения объединены между собой дверью. Это позволит обеспечить комфортные поездки различным категориям пассажиров, например, семьям с детьми, людям, сопровождающим пожилых родственников, а также бизнес-путешественникам.

В вагоне размещена душевая кабина. Каждое купе оснащено столиками со встроенной раковиной, откидным стулом, лестницей для подъема на верхнюю полку и сейфом, экранами мультимедийной системы с возможностью выбора контента, индивидуальными розетками и разъемами для зарядки гаджетов. Для раздачи питьевой воды в коридоре вагона рядом с купе проводника расположен пурифайер.

Электропоезд ЭП2ДМ – полностью отечественного производства. Благодаря новой конструкции кресел пространство между сидящими пассажирами увеличено на 4-6 см. Состав оснащен всем необходимым для комфортной поездки: мягкими сидениями с USB-разъемами для зарядки, системой климат-контроля, электронными информационными табло, а также дополнительными поручнями и велокреплениями. Кроме того, в электропоезде удобно будет и пассажирам с ограниченными возможностями. В головных вагонах есть специальные подъемники, крепления для инвалидных кресел и просторные туалетные комнаты. Вагоны соединены с помощью беззазорного сцепного устройства с герметичным межвагонным переходом для лучшей плавности хода и низкого уровня шума, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.