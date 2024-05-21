22 мая изменится расписание пригородных поездов восточного направления Красноярской железной дороги

10:04

В связи с проведением работ по модернизации инфраструктуры на один день изменится расписание некоторых электропоездов восточного направления Красноярской железной дороги.

22 мая отменяется утренний пригородный маршрут Красноярск – Камарчага – Красноярск. Отправление со станции Красноярск в 08:59, прибытие на станцию Камарчага в 11:12; отправление из Камарчаги в 12:59.

Ускоренный электропоезд Красноярск – Иланская выйдет в рейс раньше на 2 часа 49 минут: отправление из Красноярска в 06:59 (вместо 09:48), прибытие на станцию Иланская в 11:52.

Также на полчаса раньше отправится в поездку пригородный поезд Уяр – Красноярск: отправление из Уяра в 06:57 (вместо 07:27), прибытие на станцию Красноярск в 10:03.

КрасЖД и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Уточнить расписание можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.