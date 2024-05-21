Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года пассажирами пригородных поездов в Нижегородской области стали более 4,4 млн человек

2024-05-21 09:45
Пригородными поездами, курсирующими по Нижегородской области, в январе-апреле 2024 года воспользовались свыше 4,4 млн пассажиров. Это на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что на Горьковской магистрали в границах Нижегородской области наибольшее количество пассажиров было отправлено со станций Нижний Новгород-Московский, Дзержинск, Починки, Балахна, Семенов, Линда, Урень, Киселиха, Пушкино и Навашино.

С начала 2024 года пригородными поездами, курсирующими по маршрутам «Городской электрички» в Нижнем Новгороде, воспользовались порядка 511 тыс. пассажиров.

Всю информацию по расписанию поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД», на сайте пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

