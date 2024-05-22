Перевозки пассажиров «Ласточками» между Нижним Новгородом и Кировом в январе-апреле 2024 года выросли на 19%

Перевозки пассажиров «Ласточками» между Нижним Новгородом и Кировом в январе-апреле 2024 года выросли на 19%

14:58

Скоростными поездами «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород – Киров в январе-апреле 2024 года перевезено более 56 тыс. пассажиров, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего за 4 месяца 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 1,5 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в прошлом году, в том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва – около 1,4 млн, что на 15% больше по сравнению с 2023 годом.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.