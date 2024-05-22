Пригородный поезд сообщением Чернышевское – Калининград будет курсировать по выходным и праздничным дням с 1 июня

С 1 июня по выходным и праздничным дням назначается пригородный поезд № 6503 Чернышевское – Калининград.

Рельсовый автобус будет отправляться со станции Чернышевское в 07:17 и следовать со всеми остановками. Время прибытия на Южный вокзал Калининграда – 09:44.

Кроме того, пригородный поезд № 6508 сообщением Калининград – Чернышевское, ранее курсирующий по рабочим дням, назначается в ежедневное обращение. Время отправления с Южного вокзала останется прежним – 18:23.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать в билетных пригородных кассах, на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.