Состав скоростного поезда «Ласточка» Нижний Новгород – Москва будет увеличен 24 и 25 мая

09:29

Сдвоенные составы скоростного поезда «Ласточка» продолжат курсировать по маршруту Нижний Новгород – Москва 24 и 25 мая.

Из столицы России десятивагонный состав отправится 24 мая в 20:50, прибудет в Нижний Новгород на следующий день в 01:13. Из столицы Приволжья «Ласточка» отправится 25 мая в 04:51 и прибудет в Москву в те же сутки в 09:19.

Напомним, что всего за 4 месяца 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 1,5 млн пассажиров, что на 17% больше, чем в прошлом году.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.