Расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится в ночь со 2 на 3 сентября в связи с путевыми работами

2021-08-31 10:15
В ночь со 2 на 3 сентября в связи с укладкой 860 м бесстыкового пути на участке Москва-Бутырская – Москва-Пассажирская-Смоленская изменится расписание некоторых пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов.

Технологические «окна» назначены с 23:30 до 05:40. За это время железнодорожники выполнят полный цикл работ по капитальному ремонту пути: очистку и подсыпку щебеночного балласта, демонтаж старой и укладку новой рельсошпальной решетки, выправку пути, сварку бесстыкового пути. На период работ движение поездов на участке будет организовано по соседнему пути.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим изменится время отправления и прибытия некоторых электропоездов Савеловского и Белорусского направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов, несколько электричек выведут из графика на участках Одинцово – Москва – Лобня.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД. 

