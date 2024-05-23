Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Башкирии обсудили развитие железнодорожного туризма

2024-05-23 16:38
В Башкирии обсудили развитие железнодорожного туризма
В Государственном собрании – Курултае Республики Башкортостан состоялось заседание экспертного совета по туризму при Комитете по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму, в котором приняли участие представители Куйбышевской железной дороги.

На заседании обсудили вопросы развития туристической инфраструктуры, расширение географии и тиражирование практики использования пригородных поездов для перевозки туристических групп.

Так, в рамках программы «Башкирское долголетие. Туризм» пригородными поездами в 2023 году перевезено более 1,3 тыс. пенсионеров, по программе «Школьный туризм» – 13,5 тыс. детей, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Отметим, что Куйбышевская железная дорога своевременно реагирует на потребности и запросы пассажиров. Самые востребованные маршруты обслуживаются современными подвижными составами. Например, на направлении Раевка – Уфа – Улу-Теляк курсируют пригородные поезда модификации «Ласточка» и ЭП2Д.

Также планируется, что до конца 2024 года скоростной поезд «Ласточка» свяжет Уфу и Магнитогорск. Это скажется на объеме туристического потока и повысит мобильность двух субъектов России – Республики Башкортостан и Челябинской области. Пилотный туристический поезд в этом направлении запустят уже в ближайшие выходные. Поезд отправится в путь из Уфы 25 мая в 06:55 и прибудет в Златоуст в 12:51. В обратный путь поезд отправится 26 мая в 17:20 со станции Златоуст и прибудет в Уфу в 23:30. Время отправления и прибытия – местное, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

