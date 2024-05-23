Пригородному поезду Чуфарово – Инза назначается новая остановка

16:32

С 27 мая 2024 года для удобства пассажиров пригородному поезду по маршруту Чуфарово – Инза назначается дополнительная остановка на о. п. 754 км.

Так, поезд № 6725 сообщением Чуфарово – Инза, отправляясь с начальной станции в 05:50, будет делать остановку на о. п. 754 км в 06:58 и прибывать на железнодорожный вокзал Инза в 07:37.

Время прибытия и отправления указано местное.

Также в пути следования предусмотрены остановки на станциях Вешкайма, Шарлово, Глотовка, Юловка, Дубенки.

Ознакомиться с расписанием пригородного поезда можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.