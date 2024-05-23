Дополнительные «Ласточки» начнут курсировать на Светлогорском и Зеленоградском направлениях Калининградской магистрали с 1 июня

С 1 июня в связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока на Светлогорском и Зеленоградском направлениях назначаются дополнительные электропоезда «Ласточка».

В сообщении Калининград ­– Светлогорск через Переславское будут курсировать 4 дополнительных пригородных поезда.

В частности, по рабочим дням назначается электропоезд до станции Светлогорск-1 отправлением с Северного вокзала в 12:37.

По выходным и праздничным дням начнет курсировать дополнительный вечерний поезд сообщением Калининград – Светлогорск-2. Время отправления с Южного вокзала – 21:06.

В ежедневное обращение назначается пригородный поезд Светлогорск-2 – Калининград-Северный. Время отправления из Светлогорска – 11:14.

Еще одна «Ласточка» назначается от станции Светлогорск-2 до Южного вокзала отправлением в 22:22.

В направлении Калининград – Светлогорск через Зеленоградск назначаются 7 дополнительных поездов.

По рабочим дням с Северного вокзала в 09:47 будет отправляться дополнительный поезд в Зеленоградск.

По рабочим дням между Зеленоградском и Светлогорском назначаются 2 поезда. Время отправления со станции Светлогорск-1 – 13:31, из Зеленоградска – 14:37.

Еще пара пригородных поездов начнет курсировать в сообщении Зеленоградск – Пионерский Курорт в ежедневном обращении отправлением из Пионерского – в 16:14, из Зеленоградска – в 16:49.

В сообщении Калининград – Зеленоградск также будут курсировать 2 дополнительные «Ласточки» в ежедневном обращении. Время отправления с Южного вокзала – 21:39, из Зеленоградска – 22:45.

Кроме того, в ежедневное обращение назначаются поезда сообщением Калининград – Зеленоградск, ранее курсировавшие только по выходным и праздничным дням. Время отправления с Южного вокзала – 10:40, 12:41, 13:13, 15:14, 16:43, 18:14, 21:00, из Зеленоградска ­– 10:30, 11:47, 12:29, 14:13, 16:14, 17:50, 19:43 и 21:55.

В будние дни назначается «Ласточка» № 6944 сообщением Светлогорск – Калининград через Зеленоградск. Время отправления со станции Светлогорск-1 – 14:07. В пути предусмотрены все остановки, кроме о. п. Зеленоградск-2.

Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать в билетных пригородных кассах, на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.