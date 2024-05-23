Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Арзамас отправился уникальный ретропоезд на паровой тяге

2024-05-23 09:23
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога назначает ретропоезд на паровой тяге по маршруту Нижний Новгород – Арзамас в преддверии летних школьных каникул. Он будет курсировать 24, 25, 26 и 31 мая, а также 1 и 2 июня 2024 года.

Поезд отправится из столицы Приволжья в 10:44 и прибудет на ст. Арзамас-2 в 13:44. Обратно ретропоезд поедет от ст. Арзамас-1 в 17:45 и вернется в Нижний Новгород в 20:39. Поезд будет останавливаться на ст. Сартаково, Окская, Шониха и Суроватиха.

Во главе тематического состава находится легендарный паровоз Л-3095. Также в него входит новый вагон. В отделке салона использованы современные материалы и комплектующие, позволяющие создать для пассажира максимально комфортные условия проезда. Он оборудован установкой кондиционирования воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением. Кресла оснащены регулируемыми подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

