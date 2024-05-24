Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первый пригородный тематический поезд «Грушинский экспресс» отправится из Башкирии в Челябинскую область

2024-05-24 15:53
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

25 мая из Республики Башкортостан в Челябинскую область будет запущен первый пригородный туристический поезд по маршруту Уфа – Златоуст – Уфа. Пассажиры отправятся в путь на историческом пригородном составе ЭР2К «Грушинский экспресс».

Ретропоезд укомплектован шестью вагонами и оформлен в бардовском стиле — столики в виде гитары, на окнах – занавески с фирменным логотипом, салон обшит деревянными панелями, в четвертом вагоне установлена настоящая сцена, где каждый желающий может исполнить любимую песню под гитару. В пути следования пройдут увлекательные конкурсы и викторины, будет работать сервис «Буфет на борту».

В рамках курсирования «Грушинского экспресса» можно приобрести двухдневный тур по одной из программ: «Два дня на Южном Урале» (Уфа – Златоуст – Тургояк) или «Путешествие к Большой Каменной реке» (Уфа – Таганай – Тургояк). Во время путешествия туристы посетят предприятие по производству оружия – Златоустовскую оружейную фабрику, прокатятся на высокогорном трамвайчике, увидят парк Бажова, озеро Тургояк или смогут посетить национальный парк «Таганай» с самой протяженной в мире каменной рекой.

Поезд отправится в путь из Уфы 25 мая в 06:55 и прибудет в Златоуст в 12:51. В обратный путь он отправится 26 мая в 17:20 со станции Миасс и прибудет в Уфу в 23:30. Время отправления и прибытия указано местное.

Приобрести билеты можно в пригородных билетных кассах АО «Башкортостанская ППК» и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам». Для платной категории действует скидка, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

