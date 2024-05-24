Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С 4 июня скорый поезд Новокузнецк – Новосибирск начнет дополнительно курсировать по вторникам

2024-05-24 14:25
С 4 июня скорый поезд Новокузнецк – Новосибирск начнет дополнительно курсировать по вторникам
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Скорый поезд № 857/858 сообщением Новокузнецк – Новосибирск-Главный будет дополнительно курсировать по вторникам с 4 июня. Таким образом, пассажиры смогут совершать поездки ежедневно, кроме среды.

Расписание не изменится: отправление со станции Новокузнецк – в 07:05, прибытие на станцию Новосибирск-Главный – в 13:05. В обратном направлении со станции Новосибирск-Главный отправление – в 15:11, прибытие на станцию Новокузнецк – в 21:22. Время указано местное.

В составе представлены вагоны трех классов обслуживания. Все вагоны оборудованы системами кондиционирования. В пути следования работает кафе, где можно приобрести горячий чай, кофе и прохладительные напитки.

С расписанием скорого поезда № 857/858 можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по телефону 8 (800) 700-25-01 или в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru