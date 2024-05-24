С 4 июня скорый поезд Новокузнецк – Новосибирск начнет дополнительно курсировать по вторникам

14:25

Скорый поезд № 857/858 сообщением Новокузнецк – Новосибирск-Главный будет дополнительно курсировать по вторникам с 4 июня. Таким образом, пассажиры смогут совершать поездки ежедневно, кроме среды.

Расписание не изменится: отправление со станции Новокузнецк – в 07:05, прибытие на станцию Новосибирск-Главный – в 13:05. В обратном направлении со станции Новосибирск-Главный отправление – в 15:11, прибытие на станцию Новокузнецк – в 21:22. Время указано местное.

В составе представлены вагоны трех классов обслуживания. Все вагоны оборудованы системами кондиционирования. В пути следования работает кафе, где можно приобрести горячий чай, кофе и прохладительные напитки.

С расписанием скорого поезда № 857/858 можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по телефону 8 (800) 700-25-01 или в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.