Дополнительные пригородные поезда к местам летнего отдыха в Новосибирской области начнут курсировать с 1 июня

2024-05-24 14:20
Дополнительные пригородные поезда для перевозки пассажиров к местам отдыха и купания в Новосибирской области будут курсировать с 1 июня по 1 сентября. Поезда назначаются АО «Экспресс-пригород» по заказу министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

Составы будут курсировать по субботам и воскресеньям на участке Новосибирск – Бердск – Искитим.

1-16 июня:

  • № 6653 Новосибирск – Бердск. Отправление со станции Новосибирск-Главный – в 11:00, прибытие на станцию Бердск – в 12:00;
  • № 6654 Бердск – Новосибирск. Отправление со станции Бердск – в 14:30, прибытие на станцию Новосибирск-Главный – в 15:34.

С 22 июня по 1 сентября электропоезда будут курсировать на участке Новосибирск-Главный – Искитим:

  • № 6653 Новосибирск – Искитим. Отправление со станции Новосибирск-Главный – в 11:00, прибытие на станцию Искитим — в 12:25;
  • № 6654 Искитим – Новосибирск. Отправление со станции Искитим – в 14:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 15:34.

1 июня – 1 сентября:

  • № 6655 Новосибирск – Искитим. Отправление со станции Новосибирск-Главный – в 13:06, отправление со станции Бердск – в 14:07, прибытие на станцию Искитим – в 14:30;
  • № 6656 Искитим – Новосибирск. Отправление со станции Искитим – в 15:45, отправление со станции Бердск – в 16:10, прибытие на станцию Новосибирск-Главный – в 17:11.

Компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

