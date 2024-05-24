12 дополнительных электропоездов будут курсировать в Кемерове во время ремонта Кузбасского автомобильного моста через Томь

С 27 мая 12 дополнительных пригородных поездов в городе Кемерове начнут курсировать по маршруту Забойщик (г. Березовский) – Кемерово – Притомье по будним дням в утреннее и вечернее время на период ремонта Кузбасского автомобильного моста через Томь.

Движение поездов организовано Западно-Сибирской железной дорогой и АО «Кузбасс-пригород» по обращению Министерства транспорта Кузбасса и администрации города Кемерово. Это позволит обеспечить транспортную доступность для жителей города.

Разработанным расписанием предусмотрено курсирование 12 электропоездов: 6 – в утреннее время и 6 составов – в вечернее. 4 поезда будут курсировать по маршруту Кемерово – Забойщик – Кемерово и 8 поездов – по маршруту Кемерово – Притомье – Кемерово.

Время отправления со станции Забойщик – 06:06, 06:39, прибытие на станцию Кемерово – 06:57, 07:29. Обратно отправление в 18:37, 19:28, время прибытия на станцию Забойщик – 19:32, 20:18. На маршруте предусмотрены остановки: станция Притомье, о. п. 51 км (Бутовка), станция Правотомск. Время в пути от станции Забойщик до станции Кемерово составит ориентировочно 50 минут.

Время отправления со станции Притомье – 08:40, 09:36, 17:47, 18:39, прибытие на станцию Кемерово – 09:12, 10:11, 18:19, 19:12. Обратно отправление в 07:47, 08:38, 16:58, 17:45, время прибытия на станцию Притомье – 08:24, 09:16, 17:32, 18:24. На маршруте предусмотрены остановки: о. п. 51 км (Бутовка), станция Правотомск. Время в пути от станции Притомье до станции Кемерово – 35 минут.

Для пассажиров в городской черте Кемерова стоимость проезда будет равна стоимости проезда в городском общественном транспорте – 27 рублей (независимо от маршрута следования). Стоимость проезда от станции Забойщик (г. Березовский) составит 70 рублей до всех станций по маршруту следования электропоезда. Билеты можно приобрести онлайн через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», Telegram-бот АО «Кузбасс-пригород», а также в пригородной кассе вокзала и в составе поезда у разъездного кассира.

В электропоездах будут действовать все виды льгот пригородного железнодорожного транспорта в соответствии с действующим законодательством. С подробным расписанием новых поездов можно ознакомиться на сайте компании «Кузбасс-пригород» в разделе «Кемерово». По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.