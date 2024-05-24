Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

12 дополнительных электропоездов будут курсировать в Кемерове во время ремонта Кузбасского автомобильного моста через Томь

2024-05-24 14:13
12 дополнительных электропоездов будут курсировать в Кемерове во время ремонта Кузбасского автомобильного моста через Томь
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 27 мая 12 дополнительных пригородных поездов в городе Кемерове начнут курсировать по маршруту Забойщик (г. Березовский) – Кемерово – Притомье по будним дням в утреннее и вечернее время на период ремонта Кузбасского автомобильного моста через Томь.

Движение поездов организовано Западно-Сибирской железной дорогой и АО «Кузбасс-пригород» по обращению Министерства транспорта Кузбасса и администрации города Кемерово. Это позволит обеспечить транспортную доступность для жителей города.

Разработанным расписанием предусмотрено курсирование 12 электропоездов: 6 – в утреннее время и 6 составов – в вечернее. 4 поезда будут курсировать по маршруту Кемерово – Забойщик – Кемерово и 8 поездов – по маршруту Кемерово – Притомье – Кемерово.

Время отправления со станции Забойщик – 06:06, 06:39, прибытие на станцию Кемерово – 06:57, 07:29. Обратно отправление в 18:37, 19:28, время прибытия на станцию Забойщик – 19:32, 20:18. На маршруте предусмотрены остановки: станция Притомье, о. п. 51 км (Бутовка), станция Правотомск. Время в пути от станции Забойщик до станции Кемерово составит ориентировочно 50 минут.

Время отправления со станции Притомье – 08:40, 09:36, 17:47, 18:39, прибытие на станцию Кемерово – 09:12, 10:11, 18:19, 19:12. Обратно отправление в 07:47, 08:38, 16:58, 17:45, время прибытия на станцию Притомье – 08:24, 09:16, 17:32, 18:24. На маршруте предусмотрены остановки: о. п. 51 км (Бутовка), станция Правотомск. Время в пути от станции Притомье до станции Кемерово – 35 минут.

Для пассажиров в городской черте Кемерова стоимость проезда будет равна стоимости проезда в городском общественном транспорте – 27 рублей (независимо от маршрута следования). Стоимость проезда от станции Забойщик (г. Березовский) составит 70 рублей до всех станций по маршруту следования электропоезда. Билеты можно приобрести онлайн через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», Telegram-бот АО «Кузбасс-пригород», а также в пригородной кассе вокзала и в составе поезда у разъездного кассира.

В электропоездах будут действовать все виды льгот пригородного железнодорожного транспорта в соответствии с действующим законодательством. С подробным расписанием новых поездов можно ознакомиться на сайте компании «Кузбасс-пригород» в разделе «Кемерово». По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru