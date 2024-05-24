Туристы смогут добраться до Простоквашино на специальном пригородном поезде

09:26

Горьковская железная дорога запустит 25 мая в 08:15 специальный пригородный туристический поезд сообщением Нижний Новгород – Урень, который поможет добраться до деревни Простоквашино.

Он отвезет пассажиров в самую настоящую деревню из одноименного советского мультфильма, находящуюся в Тонкинском муниципальном округе Нижегородской области.

Отметим, что во время пути следования поезда для пассажиров будет организована развлекательная программа.

По прибытии на станцию Урень участников тура пересадят в комфортабельные автобусы и повезут в деревню, где, помимо интересного квеста «Поиск клада в Простоквашино» и экскурсий, их ожидает:

фотоохота по эко-маршруту «Тропа бобра»;

мастер-класс по изготовлению простоквашинских сувениров;

игровая программа «В гостях у Печкина»;

отправка открытки из простоквашинского отделения почты.

В ходе экскурсии путешественники также познакомятся с бытом настоящей русской деревни. Всех прибывших угостят обедом с гречневой кашей с тушенкой и чаем с «неправильным» бутербродом.

Обратно в столицу Приволжья тематический пригородный поезд отправится в 17:15 и прибудет в 19:30 на Московский вокзал г. Нижнего Новгорода.

Билеты на «Электричку в Простоквашино» можно приобрести у региональных туристических операторов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.